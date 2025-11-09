El lunes 10 es el Día de la Tradición ¿Habrá feriado?

Cada 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición en Argentina. La fecha honra la vida y obra del escritor José Hernández y, con ella, la identidad gauchesca de Argentina. Su obra más emblemática, el «Martín Fierro», instaló valores, paisajes y símbolos que aún permean en la cultura popular.

Esta celebración genera muchas dudas sobre si es feriado nacional o no. En vísperas de un fin de semana largo, el gobierno tomó una decisión sobre la jornada.

El 10 de noviembre fue consagrado mediante la ley nacional 21.154 en homenaje al nacimiento de José Hernández (1834-1886), autor de la obra que retrató al gaucho y su mundo, y se convirtió en un símbolo de la patria argentina.

En distintas localidades del país se organizan peñas, desfiles y actividades culturales para rendir tributo a las costumbres criollas.

Desde las escuelas hasta los centros comunitarios, el Día de la Tradición se vive con bailes folclóricos, comidas típicas y exhibiciones que rescatan la herencia gaucha, como símbolo de identidad nacional.

Además, muchos municipios aprovechan la fecha para promover el turismo rural y las fiestas populares, que atraen a visitantes interesados en conocer de cerca las tradiciones argentinas. Estas celebraciones fortalecen el sentido de pertenencia y mantienen vivas las expresiones culturales que forman parte del ADN del país.

La efeméride representa una oportunidad para reafirmar costumbres como el mate, el asado, la música folclórica y la vestimenta tradicional, que forman parte del patrimonio cultural argentino.

Aunque se realiza con actos escolares, culturales y comunitarios, el Día de la Tradición no es feriado nacional en la mayoría del país, lo que implica que para buena parte de los trabajadores y empresas es un día hábil normal.

Sin embargo, algunas localidades pueden adoptar medidas especiales, pero no existe una norma general que establezca el descanso obligatorio para todos los argentinos en esta fecha.

