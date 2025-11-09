Domingo fresco con 26 de máxima, pero el lunes comienza a subir la temperatura

El pronóstico del tiempo para este domingo, indica que la temperatura minima será de 12 grados, con una máxima que llegará a los 26 y cielo parcialmente nublado la mayor parte del día.

Si bien para mañana el clima no variará mucho, sí habrá una suba de la temperatura que continuará incrementándose a lo largo de la semana. En efecto, el lunes, la mínima será de 15 grados, en tanto la máxima llegará a los 29.

En tanto que el martes la mínima será de 18 y la máxima de 33, con cielo mayormente nublado en todo el día. El miércoles la mínima será de 19 y la máxima de 34, con pocas chances de precipitaciones que se ubicarán entre el 10 y el 40 por ciento de probabilidades.

Jueves y viernes continuará el tiempo inestable y las temperaturas oscilarán entre los 19 y 20 grados de minima y 30 y 34 de máxima.

