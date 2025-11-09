China busca llevar astronautas a la Luna en 2030, por lo que presentó un pragrama de desarrollo y pruebas, que se llevará a cabo próximamente .

Se realizarán comprobaciones integradas para el módulo de aterrizaje lunar Lanyue, pruebas térmicas y de escape de presión dinámica máxima para la nave espacial tripulada Mengzhou, y vuelos a baja altitud y de verificación tecnológica para el cohete portador Gran Marcha-10, según explicó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

El portavoz de la agencia, Zhang Jingbo, señaló en una conferencia de prensa que la misión de la nave espacial Mengzhou-1 será incluida en la campaña pública de solicitud de logotipos, junto con las misiones a la estación espacial china.

La nave está diseñada principalmente para misiones lunares, pero también prestará apoyo a las realizadas en la estación espacial en la órbita terrestre baja.

Se completaron los prototipos preliminares primordiales del hardware esencial para el vuelo, que incluyen el cohete Gran Marcha-10, la propia nave Mengzhou, el módulo de aterrizaje Lanyue, el traje extravehicular lunar Wangyu y el vehículo explorador tripulado Tansuo.

También terminaron los diseños de carga útil para la investigación científica y sus aplicaciones. La infraestructura terrestre, como el sitio de lanzamiento, la red de seguimiento y el lugar de aterrizaje en la Tierra, tiene un desarrollo acelerado.

Este año, la misión realizó pruebas como la del sistema de propulsión de segunda etapa y la de encendido cautivo del cohete Gran Marcha-10. El portavoz indicó que hay tecnologías nuevas que todavía requieren validación.

Comentarios