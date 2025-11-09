Caputo anticipó un nuevo esquema monetario y modificaciones en las bandas cambiarias

Durante su gira por Estados Unidos, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo reuniones con banqueros e inversores en Miami y Nueva York, en el marco de la visita oficial del presidente Javier Milei. En esos encuentros, el funcionario anticipó que el Gobierno presentará dentro de 30 días un nuevo esquema de política monetaria y cambiaria, que incluirá ajustes en las bandas de flotación, acumulación de reservas y operaciones de deuda .

En una reunión privada organizada por JP Morgan, de la que participaron unos 40 inversores, Caputo explicó que el plan contempla un mayor margen de flexibilidad para el tipo de cambio, aunque descartó una liberación total . «El presidente Javier Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina», remarcó, según trascendió de fuentes citadas por Bloomberg.

El ministro también deslizó la posibilidad de acelerar el ritmo de deslizamiento cambiario, que pasaría del 1% al 1,5% mensual, dependiendo del comportamiento de la inflación y la demanda de pesos. El objetivo, señaló, es mantener la estabilidad cambiaria mientras se consolida el equilibrio fiscal.

En paralelo, Caputo confirmó que el Tesoro podrá comprar divisas dentro de las bandas de flotación cuando haya exceso de liquidez, con el fin de reforzar las reservas del Banco Central. Además, adelantó que se avanzará en la recompra de bonos soberanos GD29 y GD30, junto con la emisión de un nuevo instrumento financiero vinculado a la educación.

«Esperamos presentar el plan completo en los próximos 30 días», sostuvo el ministro, quien reafirmó que las medidas buscan recuperar la confianza y la previsibilidad del mercado.

Las declaraciones de Caputo se produjeron tras el acuerdo de u$s 20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, firmado en abril, que no logró recomponer las reservas internacionales. En ese contexto, el Gobierno argentino recurrió a la asistencia del Tesoro de Estados Unidos, que aportó u$s 2.000 millones para estabilizar el mercado cambiario local.

Comentarios