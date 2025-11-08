Suspendieron un cumpleaños infantil con 150 personas en la madrugada por ruidos molestos

El Municipio y la Policía intervinieron en un salón sin habilitación donde se realizaba una fiesta con música a alto volumen; los asistentes se retiraron sin incidentes.

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Municipalidad de Resistencia y efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana intervinieron en un evento no habilitado que se realizaba en avenida Juan José Castelli al 3900 aproximadamente.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40 horas, luego de que agentes municipales solicitaran acompañamiento policial para garantizar su seguridad mientras interrumpían una reunión con música en alto volumen. Al llegar al lugar, los agentes constataron que había unas 150 personas reunidas en el marco de un «cumpleaños infantil».

Por su parte, el encargado del área de Ruidos Molestos labró un acta de infracción por ruidos molestos y trascendencia de sonido. En tanto, la Dirección General de Inspecciones confeccionó otra acta por falta de habilitación municipal.

Según informaron las autoridades, los presentes accedieron a retirarse de manera pacífica y el procedimiento se desarrolló sin incidentes. No se registraron daños ni personal lesionado.

fuente:diariochaco