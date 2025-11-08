Miraflores: discutieron, él terminó apuñalado y ella, detenida

El joven de 25 años fue trasladado de urgencia al hospital tras recibir una puñalada en el pecho. La presunta agresora, de 24, quedó detenida y el arma fue secuestrada.

Un joven de 25 años fue herido con un arma blanca por su pareja durante una discusión en una vivienda del barrio Aipo II, en Miraflores, en la noche del viernes. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y luego derivada a Castelli por la gravedad de la lesión.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.10, cuando personal de la Comisaría de Miraflores recibió una alerta que requería presencia policial en el domicilio. Al llegar, los agentes encontraron al joven tendido en el suelo con una herida punzante en el pecho, aparentemente provocada durante una pelea con su pareja.

En el lugar se encontraba una mujer de 24 años, identificada como la presunta autora del ataque. Fue asistida por personal médico y luego trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

Durante el procedimiento, los efectivos hallaron sobre una mesa un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión. El arma fue secuestrada por la División Criminalística de Juan José Castelli para su peritaje.

Por disposición judicial, se iniciaron actuaciones por «supuestas lesiones con arma blanca», y la joven fue notificada formalmente de su aprehensión.

fuente:datachaco

Comentarios