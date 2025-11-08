Manejaba ebrio, embistió a un auto estacionado y quedó detenido

Agentes de la Comisaría Décima Metropolitana tomaron conocimiento de un posible accidente automovilístico en la madrugada de este sábado, en la ciudad de Resistencia, sobre la calle Nazareno Rossiani y Entre Ríos, en Villa Luisa. El hombre manejaba en estado de ebriedad y embistió a un auto estacionado.

El siniestro ocurrió alrededor de las dos de la mañana y, en ese momento, los vecinos llamaron a la Policía, que se acercó al lugar. Allí corroboraron que un automóvil Fiat Palio, color gris, había chocado a otro rodado marca Volkswagen, modelo CrossFox, negro, en su parte trasera, que se hallaba estacionado dentro del patio delantero de un domicilio.

El conductor del Fiat fue identificado como W. R., de 63 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, mientras que el damnificado es conocido como J. B., de 59. Según el parte policial, no hubo personas lesionadas.

Del caso tomó conocimiento el Juzgado de Faltas, a cargo de Marcela Cortes, quien dispuso el secuestro del Fiat y la conducción del titular. El hombre fue llevado primero al médico policial, quien lo examinó y le diagnosticó primer grado de intoxicación alcohólica.

fuente:diariochaco

