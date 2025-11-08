El Puerto de Barranqueras envió 25 toneladas de carbón chaqueño a Estados Unidos

El Puerto de Barranqueras llevó adelante, esta semana, una nueva operación de exportación de 25 toneladas de carbón chaqueño hacia los Estados Unidos, reafirmando su rol estratégico para el comercio exterior y la expansión de la producción provincial hacia los mercados internacionales.

La operatoria, que se desarrolló con total normalidad y eficiencia, fue supervisada personalmente por la administradora del puerto, Alicia Azula, quien destacó el trabajo coordinado del equipo técnico y logístico.

«Quiero agradecer al empresario por confiar nuevamente en el carbón argentino, y más precisamente en el carbón chaqueño, así como también al gobernador Leandro Zdero por su constante acompañamiento al Puerto Barranqueras», expresó Azula.

La funcionaria resaltó, además, que esta operatoria refleja el potencial exportador del puerto y su capacidad operativa sostenida, consolidándose como un eslabón clave para la salida de productos chaqueños hacia el mundo.

Un puerto que impulsa el desarrollo

Cada nueva exportación representa un paso más en la integración del Chaco al comercio internacional, generando empleo, movimiento económico y nuevas oportunidades para productores locales.

El Puerto de Barranqueras continúa fortaleciendo su infraestructura y capacidad logística, acompañando el crecimiento de la producción chaqueña y reafirmando su papel como motor de desarrollo regional y símbolo de la reactivación económica provincial.

fuente:diariochaco

