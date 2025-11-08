Detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a otro en Charadai

La Policía del Chaco detuvo este sábado por la mañana a un hombre de 38 años acusado de ser el presunto autor de un intento de homicidio ocurrido en la zona rural de Charadai, departamento Tapenagá.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7:20, cuando efectivos de la Comisaría de Charadai, con apoyo de distintas unidades de la Dirección de Zona Metropolitana, montaron un operativo cerrojo en el paraje La Sabana. Durante los rastrillajes, lograron aprehender a L.A.A, alias «Nene», de 38 años, peón rural domiciliado en el mismo paraje.

Según informó, al momento de su detención «Nene» entregó voluntariamente un cuchillo de 20 centímetros de hoja, con cabo de madera color marrón y sin marca visible, el cual fue secuestrado como evidencia por los agentes. En el lugar se labró el acta de constatación y secuestro correspondiente. El detenido fue trasladado primero al hospital de Charadai para un control médico y posteriormente quedó alojado en la dependencia policial local. La Fiscalía de Investigación Penal N° 6, a cargo de la doctora Ana González de Pacce, fue informada de la detención y dispuso que el hombre sea notificado de su aprehensión en una causa por «supuesto intento de homicidio», además de continuar con las actuaciones judiciales pertinentes. fuente:diariochaco

Comentarios