Barcelona: Zdero se reunió con Hutchison Ports, uno de los principales operadores portuarios del mundo

Guillermo Belcastro, referente regional del desarrollador mundial, presentó el modelo de gestión del Puerto de Barcelona y habló sobre los puertos chaqueños.

El gobernador Leandro Zdero, junto al presidente de la Agencia de Inversiones del Chaco, Martín Braillard Poccard, y el subsecretario de Modernización, Federico Valdés, mantuvieron una reunión en Barcelona con el referente regional de Hutchison Ports, Guillermo Belcastro, uno de los principales operadores portuarios del mundo .

Durante el encuentro, Belcastro presentó el modelo de gestión del Puerto de Barcelona y compartió una visión estratégica para el desarrollo del Puerto de Barranqueras y Las Palmas. Destacó su potencial como nodos logísticos fundamentales para impulsar el crecimiento productivo del Norte argentino.

El Gobierno del Chaco busca posicionar a la provincia ante actores globales con capacidad de inversión y experiencia comprobada en infraestructura portuaria. En este sentido, este encuentro con Hutchison Ports abre una posibilidad para modernizar y transformar los puertos chaqueños, potenciar las exportaciones y fortalecer la integración regional.

Guillermo Belcastro es CEO de Terminal Río de la Plata (TRP), la mayor terminal del Puerto de Buenos Aires, y representante local del grupo Hutchison Ports. Con una extensa trayectoria en logística, innovación y gestión portuaria, es considerado una referencia técnica de alcance internacional.

Hutchison Ports, pertenece al conglomerado CK Hutchison Holdings y opera más de 50 terminales en 26 países. Es líder mundial en operación de terminales de contenedores, logística multimodal, tecnología aplicada a infraestructura portuaria e inversiones y modernización de puertos.

La participación del grupo en la estrategia logística chaqueña marca un salto histórico para el desarrollo comercial e industrial de la región. El gobernador Zdero continúa así su agenda de misiones internacionales orientadas a atraer inversión privada, potenciar la competitividad y generar más empleo y oportunidades para Chaco.

fuente:datachaco

