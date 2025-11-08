Argentina y Estados Unidos negocian una cuota de exportación de acero y aluminio sin aranceles

Actualmente, la tarifa para esos rubros en Estados Unidos alcanza el 50% para todos los países.

Argentina negocia con Estados Unidos el establecimieto de una una cuota de exportación de acero y aluminio sin aranceles hacia el país norteamericano. Actualmente, la tarifa para esos rubros en Estados Unidos alcanza el 50% para todos los países .

El beneficio será incluido en un acuerdo comercial más amplio que contemplará, además, la aplicación a 80.000 toneladas de la cuota de carne argentina hacia Estados Unidos, como confirmó este jueves el presidente Milei durante su intervención en el Business Forum realizado en Miami.

Por parte de Argentina, se espera que el anuncio se haga mediante un comunicado conjunto antes de que finalice noviembre y, además, se anticipa la llegada del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al país, antes de que termine 2025.

fuente:datachaco

