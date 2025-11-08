A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

El legendario Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) alberga una nueva edición del Gran Premio de Brasil, destacándose por la inclusión del formato Sprint.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 alcanza uno de sus puntos culminantes con el Gran Premio de Brasil, que se disputa en el histórico Autódromo José Carlos Pace de São Paulo (Brasil) del 7 al 9 de noviembre. La cita en Interlagos emplea el formato Sprint, prometiendo máxima acción y alta tensión incluso antes de la carrera del domingo.

Cómo está la tabla de pilotos antes del GP de Brasil

Tras su reciente triunfo en México, Lando Norris (McLaren) llega a Brasil liderando el Mundial de Pilotos con 357 puntos. Apenas una unidad lo separa de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque matemáticamente sigue en la contienda por el título, Max Verstappen (Red Bull) ocupa el tercer lugar con 321 puntos, manteniéndose a la expectativa.

McLaren ya se ha asegurado el Campeonato de Constructores (su primer título desde 1998) con un total de 713 puntos. No obstante, la batalla por el subcampeonato es feroz, con Ferrari (356 puntos) y Mercedes (355 puntos) separados por la mínima diferencia. Por otro lado, gran parte de la atención se centra también en el argentino Franco Colapinto. El joven piloto de Alpine ha exhibido una paridad de rendimiento notable en comparación con su compañero más experimentado, Pierre Gasly. El duelo interno es intenso: Colapinto ha igualado su performance, registrando cinco victorias en clasificación y un empate de 7-5 en resultados de carrera con Gasly. A todo esto, se suma que Franco ha sido confirmado como piloto de esa escudería para el año 2026, lo que mantiene la expectativa en todos los argentinos. Con el título de Pilotos aún en disputa y los principales contendientes en pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un evento electrizante. La afición argentina tiene una gran esperanza de que Colapinto consiga sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.

El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00. Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00

Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable. Las carreras que faltan de la temporada 2025 17- Sprint del GP de San Pablo : sábado 8 de noviembre a las 11.00

: sábado 8 de noviembre a las 11.00 18- GP de San Pablo : domingo 9 de noviembre a las 14.00

: domingo 9 de noviembre a las 14.00 19- GP de Las Vegas : domingo 23 de noviembre a la 1.00

: domingo 23 de noviembre a la 1.00 20- Sprint del GP de Qatar : sábado 29 de noviembre a las 11.00

: sábado 29 de noviembre a las 11.00 21- GP de Qatar : domingo 30 de noviembre a las 13.00

