A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

La temporada 2025 de la Fórmula 1 alcanza uno de sus puntos culminantes con el Gran Premio de Brasil, que se disputa en el histórico Autódromo José Carlos Pace de São Paulo (Brasil) del 7 al 9 de noviembre. La cita en Interlagos emplea el formato Sprint, prometiendo máxima acción y alta tensión incluso antes de la carrera del domingo.
Cómo está la tabla de pilotos antes del GP de Brasil
Tras su reciente triunfo en México, Lando Norris (McLaren) llega a Brasil liderando el Mundial de Pilotos con 357 puntos. Apenas una unidad lo separa de su compañero de equipo, Oscar Piastri. Aunque matemáticamente sigue en la contienda por el título, Max Verstappen (Red Bull) ocupa el tercer lugar con 321 puntos, manteniéndose a la expectativa.
Con el título de Pilotos aún en disputa y los principales contendientes en pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un evento electrizante. La afición argentina tiene una gran esperanza de que Colapinto consiga sumar sus primeros puntos en la máxima categoría.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzó este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.
Sábado 8 de noviembre
Sprint: 11:00
Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
Carrera Final: 14:00
Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Las carreras que faltan de la temporada 2025
- 17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
- 18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
- 19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
- 20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
- 21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
- 22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00