Un alumno de 14 años llevó un arma de fuego al colegio en Corrientes

El hecho ocurrió en el Colegio Secundario «José Luis Sersic». La rápida intervención de docentes evitó una situación de riesgo.

Un grave episodio de seguridad se registró en la ciudad de Bella Vista, provincia de Corrientes, cuando un alumno de 14 años ingresó al Colegio Secundario «José Luis Sersic» con un arma de fuego en su mochila. El hecho ocurrió el pasado lunes, cerca del horario de salida del turno mañana, y fue detectado a partir de comentarios entre compañeros del propio estudiante.

Según confirmó el rector de la institución, Juan Almirón, al canal local Cableinforma, una docente actuó rápidamente tras recibir el aviso. «La profesora abordó al alumno y revisaron su mochila en un lugar apartado. Allí encontramos un elemento que podría considerarse un arma», relató.

El arma, de pequeño tamaño y en aparente estado obsoleto, fue resguardada de inmediato por las autoridades del colegio. Posteriormente, se convocó al tutor del estudiante, y al día siguiente el rector se comunicó con la Comisaría local para recibir asesoramiento.

Personal policial acudió al establecimiento, constató que se trataba de un arma real y labró las actas correspondientes, tras lo cual el elemento fue derivado a peritaje.

El padre del alumno declaró que el arma fue tomada de un taller familiar, entre herramientas pertenecientes a un pariente. «No sabemos cuál era la intención. El chico, en principio, lo negó, pero el padre confirmó que el arma estaba en un taller y él la llevó», señaló Almirón.

Desde la institución informaron además que el estudiante posee certificado de discapacidad, un factor que será tenido en cuenta al momento de definir las medidas disciplinarias. «Tenemos un consejo donde se evaluará la sanción correspondiente. No lo vamos a dejar pasar, pero debemos actuar considerando todas las condiciones del alumno», aclaró el rector.

Fuente:datachaco

Comentarios