«Tengo un regalo para vos»: fue al lugar de trabajo de su expareja y la amenazó con un arma

La joven se retiró de su trabajo y el denunciado la siguió hasta su domicilió.

Un joven de 27 años fue detenido en la madrugada de este viernes en Resistencia, acusado de amenazar con un arma de fuego a su expareja en un nuevo caso de violencia de género.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21 del jueves, cuando una mujer de 23 años, se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en calle San Salvador. En ese momento, su expareja, se presentó en el lugar y le dijo: «Tengo un regalo para vos», mientras le mostraba un arma de fuego tipo revólver de color gris.

Asustada, la joven se retiró junto a una amiga por avenida Chaco, pero ambas advirtieron que denunciando las seguía. Al llegar a la vivienda de su acompañante, el agresor se subió a los techos de la casa, donde finalmente fue demorado por personal de la División Patrulla Preventiva y trasladado a la Comisaría Quinta.

La Fiscalía de Género en turno dispuso la aprehensión del hombre, su identificación y planilla prontuarial, y además ordenó un allanamiento en su domicilio para secuestrar el arma utilizada en el hecho. La causa fue caratulada como «Supuestas amenazas con arma en contexto de violencia de género».

