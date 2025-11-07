Secuestraron 30 kilos de marihuana, $50 mil y detuvieron a dos personas en el norte de Chaco

Los aprehendidos tiene 21 y 27 años.

Personal de la División Antinarcóticos de Castelli secuestró 30 kilos de marihuana, $50 mil y detuvo a dos hombres oriundos de Miraflores, luego de un operativo de inteligencia desarrollado sobre caminos rurales utilizados por el narcotráfico .

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertó sobre el ingreso de droga desde el norte hacia distintas localidades de la zona. Tras varios días de vigilancia, este jueves, las brigadas detectaron el paso de una motocicleta con dos ocupantes que transportaban bultos sospechosos. Los sujetos intentaron evadir el control, pero fueron interceptados rápidamente: uno de ellos en el lugar y el otro cuando buscaba huir hacia una zona boscosa, donde fue alcanzado por los efectivos a unos 100 metros monte adentro.

Ante testigos, se verificó que los paquetes contenían cogollos de marihuana distribuidos en bolsas tipo arpillera, con un peso total de 30 kilos.

Los aprehendidos, de 21 y 27 años, quedaron a disposición de la Justicia Federal. Por orden del fiscal interviniente, se procedió al secuestro de todos los elementos vinculados a la causa.

