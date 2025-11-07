La Provincia invertirá en insumos y equipamientos médicos por más de $ 1.800 millones

La Provincia avanza en la compra de equipamiento y medicamentos destinados a la salud pública, por más de $ 1.800 millones. En ese sentido, se llamó a licitación para la adquisición de insumos, por un período de tres meses, para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de diabetes I, por un monto aproximado de más de $ 1.400 millones. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, publicado este viernes.

Además, el Ministerio lanzó otra licitación pública para la «adquisición de insumos y medicamentos, destinados a cubrir por un período aproximado de tres meses, con el objeto de asegurar la provisión continua, para el tratamiento de aquellos pacientes diagnosticados con la patología: diabetes I, quienes forman parte de la población de mayor riesgo y dependen del Departamento Provincial de Diabetes, dependiente». El monto aproximado para la compra de los insumos es de $ 1.415.449.077.

Asimismo, el Ministerio llamó a licitación para la compra trimestral de medicamentos anticonceptivos en comprimidos «destinados a cumplir las Legislaciones Nacionales y Provinciales, que tienden a la reducción de la mortalidad materno – infantil y la disminución del embarazo no intencional». El valor aproximado de la licitación es de $ 234.428.170,50.

Por otra parte, se licitará la provisión e instalación de equipamiento radiológico para servicio quirúrgico del hospital Julio C. Perrando, por monto cercano a $ 220.447.500.

fuente:diariochaco

