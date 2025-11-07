La Poceada quedó vacante y el pozo subió a $ 159 millones para el sorteo del sábado

El próximo sorteo se realizará este sábado a las 21 horas.

La Poceada chaqueña quedó vacante en el sorteo N° 2229 realizado en la noche de este jueves. Ningún apostador acertó los cinco números y el pozo volvió a crecer, por lo que el próximo sorteo pondrá en juego más de $ 159 millones.

Los números de la suerte de este jueves fueron 12, 14, 22, 34, 59, 65, 69, 78, 86 y 92. Así, pese a que ningún jugador completó los cinco aciertos, 49 personas acertaron cuatro números y se llevaron $ 351.369,63.

Además, otras 1.017 personas acertaron tres números y ganaron $ 3.536,79 y 13.073 salvaron la jugada.

El próximo sorteo se realizará este sábado, a las 21, oportunidad en la que el pozo estimativo será de $ 159 millones.

