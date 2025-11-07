Fuerte amenaza de Osuna a Zdero y periodistas: «Nos acordaremos de todos»

En la previa del inicio de la novena audiencia por el juicio del femicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado de Emerenciano Sena habló con la prensa y aseguró que, cuando salga su defendido, se sentarán a «tirar las cartas».

En los minutos previos al comienzo de la novena audiencia del juicio por jurados por Cecilia Strzyzowski contra la familia Sena y sus colaboradores, que se desarrolla en el Centro de Estudios Judiciales, el abogado de Emerenciano, Ricardo Osuna, dialogó con los medios y difundió una amenaza.

Osuna aseguró que, cuando salga su defendido, «nos tendremos que acordar de todos estos, desde el gobernador hasta el último que lo escrachó acá. Una vez que salga, nos sentaremos a tirar las cartas y ahí vemos qué hay que hacer».

En esa línea, señaló que «el gobernador salió a escracharlo, a decir que es un homicida, un asesino, cuando ellos sabían bien que el tipo no tenía nada que ver». Luego agregó que «cambió el gobierno gracias a esta causa. Acá están invirtiendo toda la plata del gobierno, están pagando periodistas». Sobre esto último, aseguró que iniciarán acciones legales: «Cuando terminemos esto, vamos por ellos».

Sobre la audiencia de hoy, comentó que se espera que declaren cinco testigos y resaltó que ninguno nombra a Emerenciano. Por último, reafirmó que su defendido es inocente y que se quedará en la provincia. «¿A dónde va a ir si es un pobre trabajador?».

Luego, sobre la posibilidad de que liberen al exlíder piquetero, el letrado dijo: «Por supuesto que va a salir en libertad, hasta ahora nadie lo nombró, no sé qué película estás viendo».

Osuna también se refirió a los videos que se mostraron en la jornada del jueves: «Cambiaron los videos que estaban en la audiencia preliminar. A nosotros no nos perjudica en nada porque ahí salen Marcela y César. Emerenciano ni aparece ni lo nombran».

Sin embargo, aseguró que no es válido que hayan agregado nuevo material. «Para eso litigamos, para eso perdimos tanto tiempo, 36, 38 audiencias preliminares, para que después ellos vengan a cambiar la jugada. Eso es una trastada y una deslealtad». Luego le consultaron si había más material y mencionó que hay tres grabaciones más.

Por último, Osuna relató que Emerenciano solo vio una vez a Cecilia: «Él me dijo que la vio una sola vez, en un acto masivo en el barrio, y después no había más nada, él no la registra».

