El dólar oficial bajó $ 30 y cerró en $ 1.445: su valor más bajo desde las elecciones

Se trata de su menor valor desde las elecciones del 26 de octubre, en una semana marcada por la menor demanda de divisas luego del feriado bancario del jueves.

El dólar oficial minorista cerró este viernes a $1.445 para la venta y $1.395 para la compra en el Banco Nación (BNA), tras registrar una baja de $30 respecto al miércoles. Es el valor más bajo desde las elecciones del 26 de octubre, en una semana marcada por la menor demanda de divisas tras el feriado bancario.

Con este movimiento, la cotización oficial del Banco Nación —que funciona como referencia para el resto del mercado— acumula una caída de alrededor del 2% en la semana, en línea con el retroceso del tipo de cambio mayorista, que cerró a $1.415.

En el promedio de bancos que releva el Banco Central (BCRA), el dólar minorista se ubicó en torno a los $1.454,66, lo que implica una baja del 1,4% semanal. En tanto, el dólar tarjeta o turista, que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,50.

Tendencia general a la baja

El segmento mayorista, que sirve como referencia para el comercio exterior, también mostró descensos: cayó $37 en la semana y cerró en $1.415, su nivel más bajo en tres semanas. Desde las elecciones, acumula una baja de $77, equivalente a un 6%.

En los mercados paralelos, la tendencia acompañó: el dólar blue perdió $25 y finalizó también en $1.415, mientras que los dólares financieros se movieron con leves variaciones. El MEP subió 0,4% hasta $1.486,76, y el Contado con Liquidación (CCL) bajó 2% a $1.463,62.

Milei ratificó el esquema de bandas cambiarias

En medio de la baja del tipo de cambio oficial, el presidente Javier Milei confirmó que el actual esquema de bandas cambiarias se mantendrá al menos hasta 2027, aunque con una apertura gradual hacia el final de su mandato.

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario explicó que el objetivo es moderar la volatilidad cambiaria y sostuvo que el sistema «se abrirá con el tiempo, hasta volverse irrelevante».

Mientras tanto, el Gobierno pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) unos US$ 850 millones, lo que implicó una reducción de reservas. Sin embargo, el mercado interpretó la semana como una señal de calma cambiaria, con un retroceso generalizado de las cotizaciones y expectativas de mayor estabilidad en el corto plazo.

Fuente:diaeiochaco

