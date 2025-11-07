Detienen a una mujer por el robo de una tarjeta de débito

Personal de la División Leyes Especiales Metropolitana logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido este jueves por la mañana, donde una empleada judicial denunció la sustracción de su billetera desde su lugar de trabajo.

Tras la denuncia, los agentes iniciaron una rápida investigación que permitió identificar a la autora, quien habría aprovechado un descuido para tomar una tarjeta de débito y realizar compras y pagos con los datos de la víctima.

Con orden judicial, se concretó un allanamiento en un domicilio de Barranqueras, donde se logró el secuestro de la tarjeta y la aprehensión de la sospechosa, quien quedó alojada en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

