De Resistencia a Córdoba: rastrearon una billetera robada y atraparon a los sospechosos

Lo que comenzó con un descuido frente a un laboratorio óptico derivó en una investigación que cruzó provincias y terminó con dos detenidos en Córdoba.

Un hombre estacionó su camioneta frente a un laboratorio óptico de la avenida Hernandarias, en Resistencia, y olvidó cerrarla con llave. Le robaron la billetera con toda su documentación. El hecho ocurrió en agosto pasado pero, tras casi dos meses de investigación, la Policía del Chaco logró rastrear lo sustraído hasta la provincia de Córdoba, donde finalmente recuperaron los elementos y detuvieron a dos hombres de 32 y 36 años.

El hecho ocurrió exactamente el 21 de agosto, cuando la víctima descendió del vehículo y, al regresar, notó la desaparición de su billetera. La causa quedó en manos de la División Delitos Contra la Propiedad, cuyos agentes lograron establecer que los objetos robados habían sido trasladados fuera de la provincia.

A partir de esa pista, comenzó un trabajo de coordinación con la División Robos y Hurtos de la Policía de Córdoba. Tras semanas de seguimiento, los investigadores llevaron adelante tres allanamientos simultáneos durante la mañana de este viernes.

En los procedimientos se secuestraron dos teléfonos celulares, tres tarjetas SIM, documentación del vehículo afectado y un pantalón que habría sido utilizado el día del hecho. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia bajo la causa de «supuesto hurto».

Fuente:datachaco

