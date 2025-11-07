Confirman que la sangre hallada en la casa de los Sena era de Cecilia

Las pruebas de ADN de las muestras extraídas del piso, el colchón y del respaldo de la cama dieron un 99.9% de compatibilidad con Gloria Romero, la madre de la víctima.

El testimonio de la bioquímica Inés Carranza, especialista en genética forense, confirmó este viernes que las muestras de sangre encontradas en el suelo, en la cama y el colchón de la habitación de planta baja de la casa de Santa María de Oro al 1460 eran de Cecilia Strzyzowski.

Carranza, una de los testigos que declararon este viernes, en la sexta audiencia de etapa probatoria del juicio por jurados contra el Clan Sena por la muerte de la joven de 28 años.

La cama y el colchón de los que se extrajeron estas muestras de sangre son los que fueron regalados por Marcela Acuña el 6 de junio, con la idea de ocultarlos y quitarlos de la escena.

Además, de acuerdo a la Fiscalía, en esa habitación es donde Cesar Sena consumó el asesinato de su pareja.

Carranza, responsable del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial (IMCIF), contó ante el jurado que recibieron las muestras de sangre extraídas de la parrilla de la cama y el colchón, y las compararon con muestras bucales de Gloria Romero y Angeles Strzyzowski.

Así, afirmó que la primera conclusión fue que la sangre examinada correspondía una mujer, y al compararla con el ADN de Gloria, establecieron una compatibilidad superior al 99,9%, lo que indica que era su hija.

Por otro lado, Carranza señaló que también recibieron los restos óseos, de los cualos no pudieron extraer ADN por el estado de calcinación que tenían, por lo que se recomendó que las analice el Equipo Argentino de Antropología Forense.

«Yo nunca vi una cosa así», afirmó acerca del estado de esos restos óseos.

fuente:datachaco

