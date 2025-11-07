Buscan intensamente a Nelson Gusak en Resistencia: desapareció hace 48 días

El joven de 26 años fue visto por última vez en el asentamiento Zampa el pasado 20 de septiembre.

La Policía del Chaco busca intensamente a Nelson David Gusak, de 26 años, quien fue visto por última vez el 20 de septiembre en el asentamiento Zampa, de la ciudad de Resistencia.

Según la denuncia registrada en la Comisaría Quinta Metropolitana, el joven mide 1,65 metros de altura, es de contextura física delgada, tez trigueña y tiene cabello ondulado, hasta la altura del hombro, de color negro. Al momento de la desaparición vestía una remera verde con rayas blancas, un pantalón de jean azul y un par de ojotas.

Las autoridades solicitan que cualquier novedad sobre Gusak sea informada a la unidad policial más cercana, o pueden comunicarse con la Comisaría Quinta Metropolitana al teléfono 3624-222233 o al servicio de emergencias 911.

