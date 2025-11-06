Los bancos de todo el país estarán cerrados por el Día del Bancario

Las entidades financieras, incluido el Nuevo Banco del Chaco, no atenderán al público este jueves por el feriado que celebra el aniversario de la Asociación Bancaria.

Este jueves las entidades financieras suspenderán la atención al público, ya que la fecha está reconocida como feriado para los trabajadores del sector. Cada 6 de noviembre se recuerda el aniversario de la Asociación Bancaria (AB), según lo establece el artículo 50 del convenio colectivo de trabajo, que reconoce el rol del gremio y de los empleados bancarios.

Por esta razón, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán programarlos para otro día. En cambio, los servicios electrónicos —cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles— operarán normalmente durante la jornada.

Además del día no laborable, la fecha contempla una compensación económica especial para el personal bancario. El monto vigente asciende a $ 1.708.032,46, según la última actualización salarial.

En este contexto, los bancos funcionarán como en cualquier feriado nacional, garantizando un día de descanso para todos los trabajadores del sector.

Comentarios