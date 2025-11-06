El posteo de Cristina Kirchner por la causa cuadernos: «Comienza otro show judicial»

La presidenta del PJ cuestionó a los tribunales de Comodoro Py por la causa basada en manuscritos de Óscar Centeno.

La expresidenta Cristina Kirchner calificó como “show” el inicio del juicio en la Causa Cuadernos y consideró que uno de los objetivos es «distraer la atención» en medio del debate por las reformas laboral y jubilatoria.

«Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py. Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención», dijo Cristina Kirchner.

En un extenso escrito, la expresidenta aseguró que «no tiene calendario judicial: tiene calendario político». Además, consideró que «mantuvieron la ‘operación cuadernos truchos’ en la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta».

«Y ahora…arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Así es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos truchos reescritos 1.500 veces y ‘arrepentidos’ a los que más bien habría que llamar ‘extorsionados'», arremetió.

En ese marco, la exmandataria planteó: «Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios detenidos y extorsionados, dijo que su defendido ‘si no sale en libertad en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno’. En ese momento sostuvo: ‘Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente quedás preso'».

«No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar. Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que piensan profundizar para los próximos meses», disparó.

Por último, le dedicó un párrafo a la cartera de Economía, al señalar que «de la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vio, ni verá».

«Sin que ningún fiscal los acuse, ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no hay», finalizó.

