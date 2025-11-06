El Gobierno postula a Fernando Iglesias como embajador ante la UE

El cargo está vacante hace más de un año.

El Gobierno nacional postula al diputado nacional Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea (UE). El cargo está vacante hace un año, desde que en junio se oficializó en el Boletín Oficial el traslado de su último ocupante, Atilio Berardi .

El Gobierno solicitó esta semana el plácet (un pedido de aceptación) para que el legislador asuma, pero el proceso de aprobación podría llevar algunos meses porque se necesita el visto bueno de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, además de la aprobación de la Comisión de Acuerdos del Senado y el decreto presidencial.

El legislador termina su mandato en diceimbre y eligió no renovar su banca. Participó de varios eventos en Bruselas, Bélgica, en donde está la sede diplomática. Hace unos días participó en un evento de seguimiento del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE.

fuente:datachaco

Comentarios