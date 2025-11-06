Confirman el cronograma de pago de los programas provinciales

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informa el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondientes al mes de noviembre.
Los mismos se acreditarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos.
DETALLE DE FECHAS Y PROGRAMAS
Lunes 10 de noviembre
Pueblos Originarios
Expertos – Ministerio de Salud Pública
Viernes 14 de noviembre
Becas Más Salud – Ministerio de Salud
Becas Más Gobierno – Ministerio de Gobierno
Lunes 17 de noviembre
Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión) – Ministerio de Desarrollo Humano
Programa Ñachec (ex Renta Mínima Progresiva) – Ministerio de Desarrollo Humano
Programa de Reconversión Laboral Canillitas – Ministerio de Desarrollo Humano
Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos – Ministerio de Educación.
Además, se recuerda que los beneficiarios no requieren trámites adicionales: solo contar con su tarjeta de débito del NBCH o los medios digitales habilitados para retirar o utilizar los fondos.