Cielo con nubes y una máxima que llegará a los 28°C: el pronóstico para este jueves

6 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La jornada inició con el cielo algo nublado y la temperatura de 17 grados.

Este jueves inició con el cielo algo nublado y la temperatura de 17 grados. La humedad es del 81%.

Durante la mañana se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado y según el Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima llegará a 28°C.

Por la noche, el cielo cerrará la jornada nublado y la temperatura descenderá a los 22°C.

La lluvia volvería a la capital chaqueña a partir de la madrugada de este viernes y se extendería durante toda la jornada.

