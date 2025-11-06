CFK, acusada de ser «la jefa» de una asociación ilícita en la causa Cuadernos

Después de cuatro horas de audiencia, el presidente del Tribunal Oral Federal 7, Enrique Méndez Signori, finalizó la primera jornada del juicio de los Cuadernos.

En los primeros tramos de la audiencia, se comenzaron a leer los requerimientos de elevación a juicio y el detalle de los sobornos recibidos, comenzando con las imputaciones contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, y los exfuncionarios Julio de Vido y Roberto Baratta.

La secretaria María Cecilia Chichizola inició la exposición de la acusación de las seis causas conexas, cada una con su propio auto de elevación a juicio. En estos documentos se detallan los hechos investigados, la evidencia reunida y la formulación de cargos para cada uno de los implicados, según la perspectiva del fiscal Stornelli.

La acusación contra Cristina Fernández de Kirchner (quien participó de manera virtual desde su domicilio) la encabeza como la principal operadora de la recaudación de coimas en la obra pública: «Se encuentra acreditada su intervención en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Carlos Kirchner, quienes detentaron el cargo de presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente».

El tribunal estableció que las audiencias se realizarán los jueves por la mañana, y que desde marzo de 2026 serán también los martes, permitiendo un seguimiento público del proceso. Esta vez, los imputados debieron identificarse ante la cámara y confirmar su representación legal.

El debate oral, considerado el más extenso en la historia judicial argentina, contempla más de 440 testigos y podría extenderse durante varios años. Una vez finalizada la lectura de los requerimientos, que ocupará todo noviembre, comenzará la etapa de declaraciones indagatorias, que la fiscalía busca realizar de forma presencial.

fuente:diariochaco

