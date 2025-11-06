Cayó un casero acusado de abigeato: incautaron armas y cocaína en Pampa Napenay

Un amplio operativo conjunto realizado por personal de la Sección Rural Sáenz Peña y la de Avia Terai culminó con el secuestro de armas de fuego, cocaína y diversos elementos vinculados a un presunto hecho de abigeato. Además, en el lugar detuvieron al casero de una chacra ubicada en la zona rural de Pampa Napenay.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles en una chacra, tras la denuncia de un productor local que informó la sustracción de un animal caprino y uno porcino, señalando como sospechoso a su empleado.

Durante el rastrillaje en el predio, los agentes detectaron montículos de pelo blanco, manchas rojizas disecadas y prendas con rastros similares a sangre, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai.

Al intentar realizar las diligencias judiciales, el casero mostró una actitud nerviosa y reticente, intentando ingresar a una habitación para evitar el accionar policial. Los efectivos impidieron su maniobra y, en presencia de testigos, procedieron a la verificación del interior de la vivienda, donde hallaron una importante cantidad de elementos de interés para la causa.

SECUESTROS

Del lugar secuestraron un arma de aire comprimido adaptada a calibre .22 con culata de madera; cinco cartuchos calibre .22 marca OA; dos armas de fabricación casera, tipo «tumbera», calibres 12/70 y 12; tres cartuchos (dos calibre 12 y uno calibre 36) y una vaina calibre 12/70; un tramo de soga de siete metros; y un pantalón de jean azul con manchas rojizas. También se secuestraron 10 armas blancas de distintos tamaños y dos envoltorios con una sustancia blanquecina que, tras la prueba de campo realizada por la División Drogas Interior Sáenz Peña, arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 61,8 gramos.

A partir de las pruebas recolectadas, se instruyeron tres causas judiciales simultáneas: «Supuesto abigeato», con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental de Machagai; «Supuesta tenencia ilegal de armas», con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1 de Sáenz Peña; y «Supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes», con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 1 de Resistencia. El detenido fue aprehendido y alojado en la Comisaría de Colonia Aborigen, quedando a disposición de las fiscalías intervinientes.

El procedimiento, que se extendió durante varias horas, constituye un importante accionar coordinado que permitió esclarecer un caso de abigeato y desarticular una situación vinculada al narcotráfico y a la tenencia de armas ilegales en el ámbito rural de Sáenz Peña.

