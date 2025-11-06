Alerta por tormentas fuertes para este viernes

Se esperan fenómenos con abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia el ingreso de un frente del sur para este viernes, en Resistencia y alrededores, que provocará un cambio de tiempo, con lluvias y tormentas -algunas fuertes por la mañana- y descenso de temperatura, mejorando a partir del sábado, con nubosidad en disminución.

En ese marco, se emitió un alerta por tormentas fuertes por la mañana, en gran parte del Chaco (el centro, el sur, este, y sudoeste de la provincia), y se anuncian fenómenos con abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

En particular, para el norte del litoral se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

El alerta abarca también al este de Formosa, Corrientes, Misiones, el centro y sur de Santiago del Estero, gran parte de Santa Fe, Córdoba, el centro y norte de Entre Ríos, Tucumán, el sur de Catamarca, parte de La Rioja, San Juan, San Luis, y el noreste de Mendoza.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Para este viernes se esperan lluvias aisladas por la madrugada, tormentas fuertes por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, y cielo nublado hacia la noche, con vientos moderados del sur con ráfagas. La temperatura oscilará entre 17 grados de mínima y 22 de máxima.

Asimismo, para el sábado se prevé tiempo mejorando, con cielo algo a parcialmente nublado, y vientos leves del sur rotando al este, con un piso térmico de 13 grados y un techo de 23.

Por último, para el domingo, el SMN pronostica cielo parcialmente nublado, y ambiente fresco, con 13 grados de temperatura mínima y 26 de máxima.

fuente:datachaco

Comentarios