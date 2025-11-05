Tormenta eléctrica provocó la caída de una antena y daños en Hermoso Campo

La caída de la antena provocó la destrucción de el muro perimetral de la comisaría local.

Una fuerte tormenta eléctrica azotó la localidad de Hermoso Campo durante la noche del martes, dejando a su paso granizo, intensas ráfagas de viento y cortes de energía eléctrica e internet, según informaron fuentes policiales.

El fenómeno se desató cerca de las 22:15 del 4 de noviembre, afectando tanto al casco urbano como a las zonas rurales. De acuerdo con el parte emitido por la Comisaría de Hermoso Campo, las inclemencias provocaron el derrumbre de la antena de Ecom Chaco ubicada en la parte trasera de la unidad policial, lo que ocasionó daños en el muro perimetral del acceso a los móviles.

El comisario Cristian Ojeda, jefe de la dependencia, indicó que el personal policial se encuentra realizando relevamientos en distintos barrios para verificar posibles daños en viviendas y determinar si alguna persona requiere asistencia.

Hasta el momento, no se reportaron heridos, aunque la caída de granizo y la interrupción del suministro eléctrico complicaron las tareas de emergencia. Las autoridades locales continúan trabajando en la restitución de los servicios y en la evaluación de los daños ocasionados por el temporal.

