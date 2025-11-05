Séptima audiencia: esperan testimonio clave por la compra de celulares de los Sena

Minutos antes de que comience la séptima audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado Gustavo Briend, defensor de Gloria Romero, dialogó con los medios de comunicación y comentó que hoy se espera un testimonio clave.

El testigo que presentará la querella es el gerente de Musimundo, en el marco de la investigación sobre la compra de nuevos celulares por parte de los Sena, justo unos días después de la desaparición de la joven chaqueña, más precisamente el 6 de junio de 2023.

Según la investigación, en esa fecha César Sena y Marcela Acuña se presentaron en el local de Musimundo y realizaron la compra de un nuevo dispositivo móvil, marca Samsung, modelo S20 FE, a nombre de Marcela Acuña. Además, se sugiere que habrían eliminado los teléfonos previos como medida para descartar evidencia incriminatoria.

Asimismo, Briend indicó que aún restan brindar su testimonio unas 20 personas más y que, en esta jornada, también lo hará la licenciada en Criminalística y Criminología Silvana Bonillo.

