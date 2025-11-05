Oficializaron los nuevos montos de jubilaciones y asignaciones para noviembre

Con el incremento del 2,08%, los haberes mínimos alcanzan los $333.085, mientras que la AUH sube a $119.691. El Gobierno busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de precios en alza.

Los haberes previsionales y las asignaciones familiares tendrán un incremento del 2,08% en noviembre , en línea con la inflación de septiembre . Los valores actualizados fueron establecidos a través de la Resolución 338/2025, publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles los nuevos montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se percibirán durante noviembre. Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el aumento será del 2,08%, conforme al índice de precios del mes de septiembre difundido por el INDEC.

El ajuste alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional, así como a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas.

Nuevos valores de las jubilaciones

De acuerdo con la resolución oficial, el haber mínimo de los jubilados pasará a ser de $333.085,39, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.241.349,35.

Las bases imponibles mínima y máxima quedarán fijadas en $112.183,09 y $3.645.898, respectivamente, para el período devengado de noviembre de 2025.

A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $152.371,37, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevará a $266.468,31.

El bono extraordinario de hasta $70.000, previsto por el Decreto 771/2025, continuará vigente este mes. Mantiene su carácter no remunerativo, por lo que no se incorporará al haber ni influirá en futuros incrementos.

Asignaciones familiares y universales

El documento oficial detalla también los nuevos montos de las asignaciones sociales. Desde noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijará en $119.691, y en las zonas comprendidas dentro de la Zona 1 (regiones patagónicas y de frontera) ascenderá a $155.599. Estos mismos valores se aplicarán a la Asignación por Embarazo.

Para titulares con hijos con discapacidad, los montos subirán a $389.733, y a $506.653 en la Zona 1. En tanto, la Ayuda Escolar Anual quedará establecida en $42.039 para todos los beneficiarios.

Asignaciones familiares según el ingreso del grupo familiar

Los trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios del seguro de desempleo, veteranos de guerra, jubilados y pensionados con hijos menores de 18 años percibirán las asignaciones familiares según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Hasta $926.676: $59.851 por hijo.

Entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371.

Entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418.

Entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597.

Estos mismos valores rigen para la Asignación Familiar Prenatal.

Montos por nacimiento, adopción y matrimonio

La normativa también actualizó las asignaciones de pago único:

Nacimiento: $69.763.

Adopción: $417.116.

Matrimonio: $104.459.

En todos los casos, el Ingreso del Grupo Familiar no deberá superar los $4.907.218 para acceder al beneficio.

