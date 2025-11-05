Nuevo retroceso del dólar: volvió a bajar y se vende a $ 1.475

El dólar oficial volvió a bajar este miércoles y se vende en el Banco Nación a $ 1.475, diez pesos menos que el cierre del martes. Con esta baja, la divisa se mantiene por debajo de los $ 1.500, un nivel que había alcanzado días atrás.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio retrocedió un 0,4% y cotiza por debajo de los $ 1.450, lejos del techo de flotación de $ 1.498, que obliga al Banco Central a intervenir con reservas. La demanda de dólares se mantiene activa, aunque con menor volumen que en las semanas previas a las elecciones legislativas.

Según la consultora Outlier, podrían haberse registrado operaciones de dólar futuro que indicarían algún grado de intervención oficial para contener las expectativas de devaluación. «Otra posible señal es que tanto el MEP como el CCL no acompañaron la baja del oficial», señaló la firma en un informe.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI), en tanto, atribuyeron la caída parcial del dólar al ingreso de divisas por emisiones de deuda de empresas como YPF y Tecpetrol, que habrían aumentado la oferta disponible.

En el plano financiero, los bonos en dólares iniciaron la jornada con subas leves y el riesgo país se mantiene cerca de los 660 puntos básicos, tras la fuerte baja posterior a las elecciones.

El clima en los mercados también se vio influido por el nuevo viaje del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos, donde retomarán conversaciones por acuerdos comerciales y eventuales mecanismos de asistencia desde el Tesoro estadounidense.

A su vez, el Gobierno logró avanzar en el dictamen del Presupuesto 2026, un paso considerado clave por el Fondo Monetario Internacional y los analistas financieros para consolidar previsibilidad en el frente fiscal.

fuente:diariochaco

