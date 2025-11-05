En tiempos de reformas, la CGT define este miércoles una nueva conducción

Apuntada por los sectores que piden otro protagonismo sindical, la central obrera renovará su cúpula. El congreso al que asistirán dirigentes de todos los sectores, está convocado para las 10.

En momentos que anticipan fuertes desafíos gremiales y políticos, la Confederación General del Trabajo (CGT) se dispone a elegir este miércoles su nueva conducción. El contexto en el que esto sucederá es clave para entender también el perfil de los dirigentes que resulten elegidos: respaldado por el claro triunfo electoral, el gobierno confirmó que avanzará en una reforma laboral de amplio alcance.

La cita se realiza en el congreso cegetista, con la convocatoria de más de 2 000 congresales. El actual triunvirato —Héctor Daer, Carlos Acuña y Octavio Argüello— dejará su lugar tras cuatro años de mandato, en un contexto definido por la tensión entre sectores moderados y combativos dentro de la CGT.

Por ello, se supone que dos de los tres futuros cargos ya están prácticamente definidos: se perfila a Jorge Sola (del gremio del Seguro) y a Cristian Jerónimo (del gremio del Vidrio) como los elegidos para integrar el nuevo triunvirato. La tercera silla podría ser conservada por Argüello o recaer en una mujer (Maia Volcovinsky de Judiciales tiene mucho respaldo). Pero en los hechos, aún está en negociación. Al mismo tiempo, algunos sectores más duros dentro de la central insisten en que no haya una conducción renovada antes de que se defina la estrategia frente a la reforma que promueve el gobierno de Javier Milei.

LA DISCUSIÓN INMINENTE

El telón de fondo de esta renovación es precisamente el avance de un paquete de modificaciones laborales impulsado por el gobierno, que la CGT observa con atención y cautela. En su discurso, la central obrera ha advertido que aceptará dialogar siempre que no se comprometan derechos adquiridos. El sector moderado apunta a seguir participando del espacio institucional del Consejo de Mayo para incidir en los contenidos de la reforma, mientras que el ala más combativa no descarta medidas de fuerza si el Ejecutivo avanza sin acuerdo.

Para la CGT, la elección de la nueva conducción supone un intento de lograr dos objetivos simultáneos: consolidar la unidad interna ante la reforma y presentar un frente coordinado de negociación con el gobierno. Pero también enfrenta riesgos importantes, ya que a nadie sorprendería si esto termina en fracturas en su interior que podrían debilitar su representatividad. Un mal manejo del proceso de discusión con el Ejecutivo podría traducirse en pérdida de credibilidad ante los afiliados.

El jueves, tras la elección, la nueva cúpula de CGT tendrá que sentarse con el gobierno para definir agenda, posición y modalidad de participación de la central en la discusión de la reforma laboral. Será el formal punto de partida de una etapa donde la CGT buscará conservar peso político y social y, al mismo tiempo, adaptarse a un nuevo escenario de empleos, regulaciones y disputas económicas que el país atraviesa.

