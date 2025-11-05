El sur de Chaco afectado por las fuertes lluvias: Hermoso Campo registró 70 milímetros

En segundo lugar se ubicó Gancedo y le siguió Samuhu.

El informe emitido por el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Policía del Chaco correspondiente a las 7 de la mañana de este miércoles indicó que las lluvias más intensas se registraron en Hermoso Campo, con un total de 70 milímetros acumulados.

En segundo lugar se ubicó Gancedo, con 45 milímetros, mientras que Samuhu registró 40 milímetros, lo que muestra que el sur provincial fue la zona más afectada por las lluvias de las últimas horas.

DETALLES POR REGIONES

Zona Metropolitana: Resistencia no tuvo lluvias, mientras que Charadai registró 10 mm, Horquilla 8 mm y La Sabana 8 mm.

Zona Interior Sáenz Peña: la ciudad cabecera del centro chaqueño reportó apenas 1 mm.

Zona Interior Villa Ángela: Samuhu 40 mm, Chorotis 15 mm y Coronel Du Graty 11 mm.

Zona Interior Charata: Hermoso Campo 70 mm, Gancedo 45 mm y General Pinedo 20 mm.

Zona Interior Juan José Castelli: Wichí El Pintado 15 mm, Miraflores 10 mm y Comandancia Frías 5 mm.

Comentarios