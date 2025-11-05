El Gobierno confirmó que llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso

Será del 10 al 31 de diciembre. El Ejecutivo intentará aprovechar el recambio legislativo para tratar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El Gobierno nacional confirmó que llamará a sesiones extraordinarias, del 10 al 31 de diciembre. El Ejecutivo, que no descarta que las sesiones se extiendan hasta enero, intentará, a partir del recambio en ambas cámaras del Congreso Nacional, avanzar con el Presupuesto 2026.

Así, se convocará a sesiones extraordinarias una vez que se concrete el recambio que pondrá en otra posición al Gobierno, con más legisladores oficialistas.

El llamado, además, se dará en la misma fecha en la que se efectúen los cambios en el Gabinete, con las salidas de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, y de Luis Petri, ministro de Defensa, quienes asumirán sus bancas en el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

Con ese panorama, y con otra confección en el Congreso, el Gobierno buscará impulsar, además, la reforma laboral, tributaria y penal.

fuente:diariochaco

Comentarios