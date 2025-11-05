El Gobierno chaqueño recuperó más de 32 kilos de meteoritos

Estas piezas habían sido halladas en diferentes localidades chaqueñas y en la Provincia de Buenos Aires. La fracción más grande tiene un peso de 11,9 kilos.

En un acto realizado en el Salón Obligado de la Casa de Gobierno, el fiscal de Estado del Chaco, Roberto Alejandro Herlein, entregó al Poder Ejecutivo más de 32 kilos de meteoritos recuperados.

Recibieron las piezas el secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, y el ministro de Gobierno, Jorge Gómez. De esta manera, los fragmentos de cuerpo celeste volverán a descansar en Campo del Cielo, bajo la custodia del Estado.

Durante el encuentro, se formalizó la entrega de 31 fragmentos de meteoritos, de distinto peso y tamaño, que fueron recuperados luego de un trabajo de rastreo y posteriores gestiones de la Fiscalía de Estado. Estas piezas habían sido halladas en diferentes localidades chaqueñas y en la Provincia de Buenos Aires.

La fracción más grande tiene un peso de 11,9 kilos y fue entregada por el Escuadrón N° 1 de Sáenz Peña de la Gendarmería Nacional.

Por su parte, la División Operaciones Drogas Interior Charata de la Policía del Chaco restituyó 20 porciones de meteorito, que en conjunto suman 6.271 gramos.

Finalmente, otros 10 fragmentos, que suman unos 14 kilos, fueron devueltos por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), ubicado en la localidad bonaerense de San Martín.

Durante el acto de entrega, el Fiscal de Estado señaló que «todos estos meteoritos salieron de Gancedo y de la custodia que tiene el Estado a través del tráfico ilegal, que como bien sabemos es un mal que nos aqueja en la zona de Gancedo».

En ese sentido, destacó que «a través de distintas acciones positivas que llevamos adelante desde la Fiscalía de Estado junto a la Secretaría de Coordinación de Gabinete logramos recuperar muchas piezas de meteoritos».

Además, sumó que actualmente «tenemos varios meteoritos ubicados, incluso fuera del país y de dimensiones muy importantes, estamos trabajando para recuperarlos y que los chaqueños puedan disfrutarlos».

A su turno, Gutiérrez expresó que «con estas piezas que se suman ya superamos los 500 meteoritos en la provincia del Chaco. Estas noticias nos sirven para mostrar nuestro patrimonio y generar que más gente visite la reserva Pigüen N’Onaxá en Gancedo».

De esta manera, los meteoritos, reconocidos como Patrimonio Natural y Cultural del Chaco, regresarán a Campo del Cielo, su lugar de origen, donde permanecerán bajo custodia estatal.

Fuente:datachaco

Comentarios