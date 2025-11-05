Durante las elecciones, se detectaron 31 personas buscadas por la Justicia

Fueron hallados en distintas localidades, en el marco del procedimiento desplegado por la Secretaría de Captura de Prófugos de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), a cargo del fiscal José María Campagnoli y bajo la dirección general de Romina Del Buono, presentó los resultados del «Operativo Urna 2025», desarrollado por la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP), que encabeza Juan Pablo Bello, durante los comicios legislativos del 26 de octubre pasado, en los que se pudo ubicar a 31 personas requeridas, por diversos motivos, por juzgados y tribunales de todo el país.

Previo al desarrollo de la jornada electoral, la SeCaP encomendó a diversas divisiones policiales de todo el país, que concurrieran a los distintos lugares de votación a fin de cumplir con los requerimientos de magistradas y magistrados para ubicar a personas declaradas rebeldes, sobre las que pesaba un pedido de captura o de quienes se necesitaba conocer su paradero.

LOS RESULTADOS

Las cifras informadas por la SeCaP señalan que, se remitieron 340 oficios en investigaciones criminales y correccionales, de cara a las elecciones legislativas.

Así, durante la jornada electoral del 26 de octubre, se logró capturar a seis personas que estaban evadidas de la Justicia, mientras que se notificó a otras 16 personas imputadas con averiguación de paradero vigente.

Pero a esas 22 personas habidas el día de la elección, hay que añadirle 9 que fueron ubicadas en el marco del mismo operativo, pero en días previos y posteriores a la celebración de los comicios: tres de ellas tenían pedido de captura y otras seis fueron notificadas.

En conclusión, se logró ubicar a 31 personas y someterlas a proceso, mientras que otras 309 aún son buscadas. Ello evidenció que el operativo desplegado tuvo una efectividad del 9%.

Cabe destacar que, durante 2023, se realizó un operativo similar durante las tres jornadas electorales celebradas aquel año: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto de 2023, las elecciones generales del 22 de octubre y la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre.

En esa oportunidad, se libraron 432 oficios para requerir a 213 personas y se pudo ubicar a 39 personas: 14 de ellas quedaron detenidas y otras 25 eran requeridas por paraderos y comparendos.

fuente:datachaco

