Desalojo en Sáenz Peña: desarmaron viviendas precarias en Villa Cáceres

La Policía del Chaco llevó adelante un operativo de desalojo en el barrio Villa Cáceres, más precisamente en la zona de calle 51 entre 2 y 0 en la mañana de este miercoles, en cumplimiento de una orden judicial dispuesta por la Fiscalía de Investigaciones N° 3 de Sáenz Peña.

Según informaron fuentes oficiales, la intervención tuvo como objetivo brindar colaboración a los ocupantes del lugar para el desarme voluntario de viviendas improvisadas, con el fin de agilizar los trámites judiciales correspondientes. El procedimiento se realizó en el marco del oficio judicial N° 8142 correspondiente a la causa caratulada «Trabalón Fanelli, María Cecilia; Trabalón Fanelli, María Paula; Trabalón Fanelli, María Delfina s/ Usurpación», expediente N° 9557/2020-2.

La medida dispuso el desalojo de dos inmuebles identificados catastralmente como: Inmueble 1: Circunscripción I, Sección F, Chacra 33, Manzana 14, Parcela 1 (Folio Matrícula 8008). Inmueble 2: Circunscripción I, Sección F, Chacra 33, Manzana 14, Parcela 2 (Folio N° 8021)

El procedimiento se desarrolló en un clima controlado, con la presencia de efectivos de distintas divisiones de la Policía del Chaco, quienes supervisaron las tareas y garantizaron la seguridad durante las acciones.

El Comisario General Jorge Elías Caballero, Director de Seguridad Interior, brindó detalles sobre el operativo de allanamiento y desalojo realizado señalando que «se trata de una causa que data del año 2020, por una denuncia de supuesta usurpación. Interviene la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, y por disposición del Juzgado de Garantías, el allanamiento y desalojo se llevaron a cabo hoy».

«Tras un análisis con la Dirección de Zona y el Comando Superior, se determinó la fecha del operativo, con la participación de unidades especiales de Resistencia y de todo el área interior, además de divisiones de Investigaciones, Drogas, Infantería y Caballería», añadió.

El jefe policial informó que, durante la ejecución de la medida, el tránsito permaneció interrumpido sobre calle 51, aunque posteriormente fue habilitado de manera normal. «El operativo terminó con total normalidad, sin aprehensiones ni incidentes. Agradecemos la buena predisposición de las personas que ocupaban el predio y destacamos el excelente trabajo del personal superior y subalterno que intervino», señaló Caballero.

Según los relevamientos realizados, en el predio residían 48 hombres, 39 mujeres y 108 menores de edad. Sin embargo, las parcelas afectadas por el oficio judicial fueron «algo menores» en extensión. Las familias ya habían sido notificadas con anterioridad, pues el desalojo debía realizarse en diciembre del año pasado, pero se postergó por distintas circunstancias.

Comentarios