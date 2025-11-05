Demoraron en Resistencia un camión con carga millonaria en un operativo del «Plan Paraná»

El operativo se realizó en el Puente General Belgrano, donde detectaron irregularidades en un camión que trasladaba neumáticos valuados en más de $5,5 millones.

Un camión de transporte de paquetería fue demorado en el marco del operativo de seguridad «Plan Paraná», coordinado entre la Policía del Chaco y fuerzas nacionales. El vehículo trasladaba una carga de neumáticos valuada en más de 5,5 millones de pesos, sin la documentación correspondiente.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la 1:30 de la madrugada en el puesto de control del Puente General Belgrano, donde efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron un camión Iveco con semirremolque, conducido por un hombre de 29 años que viajaba desde Chaco hacia Buenos Aires.

Durante la inspección con el escáner FC-24, los agentes detectaron la presencia de cubiertas y artículos varios entre la carga. Ante las irregularidades, se dio intervención al Juzgado Federal N° 1, a cargo del Dr. Javier Pastore, quien dispuso el traslado del vehículo hasta la Aduana de Barranqueras.

Allí, y en presencia de testigos, se realizó la apertura del camión, encontrándose un bulto con 11 cubiertas rodado 17. Por disposición judicial, la mercadería fue secuestrada por presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), mientras que el conductor fue notificado y la carga quedó bajo resguardo.

Según las primeras estimaciones, el valor total del cargamento asciende a unos $5.500.000, en el marco de los controles reforzados que se realizan en la zona del Paraná para combatir el contrabando y otros delitos federales.

Comentarios