CyberMonday superó los 6.4 millones de usuarios y marcó un nuevo salto de participación

Durante el segundo día del evento, los productos más buscados fueron zapatillas, aires acondicionados y heladeras. Hubo otro salto en la participación a las 23:30 hs del martes con 150.000 usuarios conectados simultáneamente.

Hasta el momento, se registraron más de 6.4 millones de usuarios en la web oficial de CyberMonday (www.cybermonday.com.ar), el evento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Además, se registró un otro salto en la participación el martes a las 23:30 horas, con 150.000 usuarios conectados en simultáneo.

En los primeros días del CyberMonday, se vio un comportamiento de compra claro, donde la mayoría de las búsquedas estuvo concentrada en productos de mayor valor como heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y TV.

Estos productos se mantuvieron dentro del top tanto en la previa como en el primer día del evento, lo que muestra que los usuarios llegaron a este momento con una compra planificada y aprovecharon las ofertas para renovar productos del hogar.

A partir del segundo día, las zapatillas pasaron al primer lugar y se suman búsquedas como freidoras, bicicletas y ventiladores. Esto marca un cambio en el comportamiento, donde luego de realizar las compras más grandes y planificadas, los usuarios siguen explorando y aprovechan oportunidades en productos adicionales, impulsados por la conveniencia y el precio, pero sin perder de vista las categorías principales.

Hasta el momento, los lugares que mostraron mayor interés en el CyberMonday este año fueron Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

El CyberMonday termina este miércoles a las 24 horas, momento desde el que la CACE comenzará a preparar el informe final para presentar los resultados de uno de los eventos más importantes del comercio electrónico en Argentina.

fuente:datachaco

