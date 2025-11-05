Chubut: suman un perro especializado en detectar restos humanos en la búsqueda de los jubilados

La desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, ocurrida el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia, continúa siendo un misterio que conmociona a toda la provincia de Chubut. Tras más de 20 días sin resultados concretos, los investigadores decidieron reforzar los rastrillajes con un recurso clave: Kali, una perra especializada en la búsqueda de restos humanos perteneciente a la brigada K9 de Trelew.

Este martes, la Unidad Nº32 de Bomberos de Trelew, encabezada por el oficial ayudante Esquivel y el sargento Oñate, fue convocada nuevamente por la División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut para retomar los operativos. En un comunicado, informaron que la movilización se realiza «para continuar con la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder».

Kali ya había participado de los rastrillajes a fines de octubre, trabajando junto a Roco, otro can de la brigada K9, aunque con distinta especialización: mientras Roco realiza búsqueda genérica, Kali está entrenada para detectar restos humanos. La decisión de reincorporarla responde a la falta de avances en las últimas jornadas y al complejo terreno de la zona de Rocas Coloradas, donde fue hallada la camioneta de la pareja.

El vehículo, una Toyota Hilux, fue encontrado enterrado y cerrado en el sector costero de Rocas Coloradas. En su interior se halló la billetera de Juana Morales con dinero, pero no la de Pedro Kreder, un detalle que los investigadores consideran relevante.

Las cámaras de seguridad ubicadas sobre la Ruta 1 confirmaron que las figuras captadas eran efectivamente las de los jubilados, corroborando que se dirigieron en esa dirección. Sin embargo, desde entonces, no se registraron nuevos indicios sobre su paradero.

El fiscal Cristian Olazábal, a cargo de la investigación, informó que las pericias financieras no arrojaron movimientos inusuales en las cuentas bancarias de Kreder, por lo que se descarta un retiro voluntario. Incluso, durante los allanamientos, se encontró dinero en efectivo en el domicilio del matrimonio.

Además, el fiscal desmintió rumores sobre el hallazgo de excremento humano en la zona, y aclaró que las latas de cerveza encontradas «se cayeron de la conservadora que llevaba la pareja».

