Sexta jornada del juicio por el femicidio de Cecilia: se espera que declaren nuevos testigos

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski llegó a su sexta jornada este martes y, en la previa del inicio, la abogada defensora de César Sena, Gabriela Tomjlenovic, habló con la prensa y adelantó que presentarán diez testigos en total.

Asimismo, le preguntaron sobre la opinión del principal imputado respecto de las declaraciones que brindaron ayer los citados. «No hablé con él. Además, ustedes saben que, en la mayoría de las testimoniales, los imputados no estuvieron presentes por pedido de los distintos testigos», explicó.

Luego fue consultada por el testimonio de la expareja de Cecilia, quien se refirió a hechos de violencia ejercidos por César hacia la joven. En ese momento aseguró que no fueron varios episodios, sino que el ex solo relató uno, que según la letrada es el mismo al que hace referencia la psicóloga.

En esa línea, dijo que le da crédito a la profesional porque «es alguien que estudió» y «porque dio dos conceptos determinantes». «Primero, no pudo determinar patrones de violencia; y lo segundo es que Cecilia es una persona que puede tomar sus propias decisiones», expresó.

Comentarios