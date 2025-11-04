El Equipo U15 del Club Acción primer Finalista del Torneo Sudoeste.

El domingo 2 de noviembre, el Equipo de U15 jugó el segundo partido de la Seminifinal contra Italiana de Charata, dónde se impuso por 67 a 57, quedando así como Finalistas del Torneo Sudoeste, esperando el resultado entre Social y Cultural para definir quien será el segundo finalista de dicho torneo.

Cabe destacar que el Club Acción de Sáenz Peña, es la primera vez que está participando del Sudoeste, dónde participaron más de 13 equipos, siendo Acción el único equipo de Sáenz Peña en participar.

Por otra parte, este equipo de U15 está haciendo historia este 2025, ya que en el mes de Agosto lograron quedar entre los 16 mejores equipos en el Torneo Nacional, y ahora estarán peleando quedarse con el Título de Campeones del Sudoeste.

Comentarios