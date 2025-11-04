Con probables tormentas fuertes, así seguirá el tiempo

Emiten un aviso a muy corto plazo para el sudeste del Chaco.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo para el sudeste del Chaco y el noreste de Santa Fe, y anticipa tiempo inestable hasta el viernes en Resistencia y alrededores, con lluvias y tormentas aisladas, y un descenso de temperatura a partir del jueves, llegando al sábado con una mínima de 13 grados.

Así, para este miércoles se esperan chaparrones por la madrugada, luego cielo parcialmente nublado, y vientos leves a moderados del sudeste, cn un piso térmico de 20 grados y un techo de 30.

En tanto, para el jueves se prevé nubosidad en aumento, y tormentas aisladas y chaparrones, con vientos leves del sudeste rotando al este. La temperatura oscilará entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.

Asimismo, para el viernes se anuncia lluvias y tormentas aisladas durante todo el día, y descenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 22.

Por último, para el sábado, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, y ambiente fresco, con 13 grados de temperatura mínima y 23 de máxima.

Fuente:datachaco

Comentarios