Con cinco nuevas operaciones, el Puerto de barranqueras consolida su crecimiento

Cinco embarques provenientes de China, Brasil y Estados Unidos arribaron al puerto, consolidando el crecimiento del sistema portuario provincial.

Cinco nuevas cargas internacionales arribaron con éxito al Puerto de Barranqueras, fortaleciendo el rol dentro de la red logística del NEA y consolidando el crecimiento del sistema portuario provincial, acompañado por el Gobierno del Chaco.

Las primeras operaciones incluyeron contenedores con artículos de bazar procedentes de China, pertenecientes al Grupo Ni. El traslado fue ejecutado por Gama Grupo Comercial, con la intervención de Deb Despachantes de Aduana, Aduana-Arca y el personal portuario.

Posteriormente se realizaron nuevas operaciones que comprendieron pallets de cerámicos para piscinas provenientes de Brasil, minicargadoras importadas desde Estados Unidos para la empresa Difamaq y conos viales fabricados en China.

«Cada operación concretada demuestra la capacidad operativa de nuestro puerto y el esfuerzo conjunto de todos los actores que hacen posible que Puerto Barranqueras siga creciendo», señaló la administradora del Puerto Barranqueras, Alicia Azula y destacó la importancia del movimiento comercial, además de agradecer la confianza de las empresas y el apoyo del Gobierno provincial.

Asimismo, Azula celebró que todas las gestiones se realizaron sin demoras y con el cumplimiento pleno de las autorizaciones correspondientes. De esa manera, el Puerto continúa demostrando que es una plataforma logística clave para las industrias radicadas en la región y para la expansión del comercio exterior.

