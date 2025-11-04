Cayó «Muma» en Sáenz Peña: la joven tiene un amplio prontuario delictivo

4 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Un trabajo de investigación realizado por la División de Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña permitió esclarecer un hecho de hurto denunciado por un empleado de la empresa Ruvira Gas y detuvieron a la sospechosa identificada como «Muma».

El damnificado, un hombre de 36 años, había informado que el pasado 31 de octubre dejó estacionado un camión de la firma en calle 12, entre 3 y 5, del barrio Monseñor de Carlo, constatando luego que desconocidos sustrajeron dos teléfonos celulares: uno de uso personal, marca Motorola gris oscuro, y otro de la empresa, modelo Samsung Galaxy A04.

A partir del análisis de cámaras de seguridad municipales, los investigadores identificaron a la autora del hecho, una joven conocida como M. A. L. alias»Muma»de 26 años con antecedentes por delitos similares. Según las imágenes, actuó junto a un hombre y se movilizaban en una motocicleta de 110 cc.

Del caso tomó conocimiento la Fiscalía N° 4 que dispuso que «Muma» fuera notificada de su aprehensión y trasladada a la sede judicial este martes a las 8 horas. Además, continúa la investigación para dar con el otro implicado y recuperar los objetos sustraídos.

