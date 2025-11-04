Buscan a una mujer desaparecida en Tres Isletas: dejó una nota antes de irse de su casa

La Policía de Tres Isletas activó el Protocolo de Búsqueda de Personas tras la denuncia por la desaparición de Ana María Pospisil, de 55 años, quien se ausentó de su vivienda en calle Belgrano 799 el lunes 3 de noviembre.

Según informó la Comisaría de Tres Isletas, la denuncia fue radicada por su hijo, quien relató que su madre se retiró del domicilio que compartía con su esposo, en horas de la mañana, dejando una nota que decía: «Perdón, voy a estar bien». Desde ese momento no volvieron a tener contacto con ella.

Los familiares intentaron comunicarse por teléfono y mensajes de WhatsApp, pero no obtuvieron respuesta. Personal policial inició tareas investigativas y entrevistó a una amiga de la mujer, quien contó que solían verse a diario, aunque desconocía su paradero. Sin embargo, recordó que en una ocasión Ana le había dicho: «Cuando me vaya, nadie va a saber nada, no le voy a decir nada a nadie».

Además, algunos vecinos habrían visto que se subía a una camioneta tipo F100 de color blanco. La causa está a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 1 de Juan José Castelli, bajo la dirección de la fiscal Dra. Raquel Maldonado.

Los hijos de Pospisil autorizaron la difusión de su fotografía para colaborar con la búsqueda. Fue descripta como una mujer de contextura robusta, cabello oscuro corto y lacio, tez blanca, ojos marrones y una estatura aproximada de 1,65 metros. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al número 3644-632162 o a cualquier dependencia policial cercana.

Comentarios